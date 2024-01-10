В «Укрзалізниці» розповіли, чи підвищать вартість квитків на внутрішні перевезення

Ціна на квитки на внутрішні пасажирські перевезення у 2024 році не зміниться.

«Укрзалізниця» не підвищуватиме ціни на квитки на внутрішні пасажирські перевезення у 2024 році. Про це заявив керівник із пасажирських комунікацій УЗ Олександр Шевченко в інтерв'ю «Українському Радіо».

«Укрзалізниця» не вбачає можливості, навіть морально-етичної, підвищувати ціни на внутрішні пасажирські перевезення. У грудні ми зробили часткове подорожчання міжнародних квитків, необхідне, щоб ціна всередині країни залишалася незмінною», - прокоментував він.

Він також додав, що загалом УЗ вийшла на довоєнні показники перевезень пасажирів. Так, минулого року компанія перевезла 25 мільйонів осіб у потягах далекого сполучення.

До Європи «Укрзалізниця» торік перевезла рекордні 2,1 мільйона пасажирів.

«Зараз по суті ми – єдина логістична артерія, що везе все і всіх», – резюмував Шевченко.

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