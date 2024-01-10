В «Укрзализныце» рассказали, повысят ли стоимость билетов на внутренние перевозки

Цена на билеты на внутренние пассажирские перевозки в 2024 году не изменится.

«Укрзализныця» не будет повышать цены на билеты на внутренние пассажирские перевозки в 2024 году. Об этом заявил руководитель по пассажирским коммуникациям УЗ Александр Шевченко в интервью «Украинскому Радио».

«Укрзализныця» не видит возможности, даже морально-нравственной, повышать цены на внутренние пассажирские перевозки. В декабре мы сделали частичное удорожание международных билетов, необходимое, чтобы цена внутри страны оставалась неизменной», - прокомментировал он.

Он также добавил, что в целом УЗ вышла на довоенные показатели перевозок пассажиров. Так, в прошлом году компания перевезла 25 миллионов человек в поездах дальнего сообщения.

В Европу «Укрзализныця» в прошлом году перевезла рекордные 2,1 миллиона пассажиров.

«Сейчас, по сути, мы – единственная логистическая артерия, которая везет все и всех», – резюмировал Шевченко.

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