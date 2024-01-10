Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Апелляционный админсуд напомнил ТЦК о необходимости соблюдать право на защиту при привлечении к ответственности за нарушение военного учета

Чиновник ТЦК, который проводил рассмотрение дела о нарушении военного учета, несмотря на то, что на истца протокол был составлен по ч. 1 ст. 210 КУоАП – применил к нему взыскание, предусмотренное санкцией ч. 2 ст. 210 КУоАП.

Налогоплательщики смогут общаться с налоговой онлайн при рассмотрении жалоб и проверок, - Рада одобрила законопроект

Парламент одобрил в первом чтении законопроект Даниила Гетманцева о возможности общения с Налоговой службой в режиме видеоконференции.

Комитет Галины Третьяковой рекомендовал Комитету по нацбезопасности подготовить другой законопроект о мобилизации, где установить новые условия выезда для тех, кто имеет отсрочку

Комитет ВР по вопросам социальной политики рекомендовал Комитету по нацбезопасности на основе правительственного проекта о мобилизации подготовить новый законопроект с учетом предложений Минсоцполитики – в частности установить, что военнообязанные, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, согласовывают выезд за пределы Украины в период действия военного положения с ТЦК.

Общественный совет добропорядочности в декабре грозился выйти из процедуры квалификационного оценивания судей

Координатора и куратора ОСД не устраивало уменьшение количества голосов членов ВККС, необходимых для преодоления негативных выводов ОСД.

Экс-руководитель Центрального антикоррупционного бюро Польши Мариуш Каминьский объявил голодовку после задержания

Бывший руководитель аналога НАБУ в Польше назвал свое задержание политическим и объявил голодовку.

  1. В Украине

В «Укрзализныце» рассказали, повысят ли стоимость билетов на внутренние перевозки

15:17, 10 января 2024
Цена на билеты на внутренние пассажирские перевозки в 2024 году не изменится.
В «Укрзализныце» рассказали, повысят ли стоимость билетов на внутренние перевозки
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

«Укрзализныця» не будет повышать цены на билеты на внутренние пассажирские перевозки в 2024 году. Об этом заявил руководитель по пассажирским коммуникациям УЗ Александр Шевченко в интервью «Украинскому Радио».

«Укрзализныця» не видит возможности, даже морально-нравственной, повышать цены на внутренние пассажирские перевозки. В декабре мы сделали частичное удорожание международных билетов, необходимое, чтобы цена внутри страны оставалась неизменной», - прокомментировал он.

Он также добавил, что в целом УЗ вышла на довоенные показатели перевозок пассажиров. Так, в прошлом году компания перевезла 25 миллионов человек в поездах дальнего сообщения.

В Европу «Укрзализныця» в прошлом году перевезла рекордные 2,1 миллиона пассажиров.

«Сейчас, по сути, мы – единственная логистическая артерия, которая везет все и всех», – резюмировал Шевченко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Теслюк
    Дмитро Теслюк
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Світлана Колегаєва
    Світлана Колегаєва
    суддя Деснянського районного суду міста Києва