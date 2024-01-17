Збитий за 9 км: Україна вперше успішно застосувала одну з «гібридних» ППО для боротьби з шахедами

Ми за 9 кілометрів збили «шахед» і це перше використання такої системи, повідомив голова Мінстратегпрому Олександр Камишин.

Міністр з питань стратегічної промисловості Олександр Камишін під час брифінгу в Давосі заявив, що Україна вночі успішно застосувала "гібридну" протиповітряну оборону, знищивши "шахед" з відстані 9 кілометрів.

Він зазначив, що повна розробка власної системи ППО потребуватиме років, у зв'язку з чим Україна вирішила зробити саморобну ППО. Наприклад, взяли радянські компоненти й застосували до них західні ракети, або ж навпаки.

"Одна з систем вперше була сьогодні вночі використана успішна (одна з систем ППО, - ред.). Ми за 9 кілометрів збили "шахед" й це перше використання такої системи. У нас приблизно 5 таких проєктів у цьому портфелі й дуже радий, що ми усі ці системи вже розгорнули на полі битви", - розповів голова Мінстратегпрому.

Видання Defense Express повідомляє, що FrankenSAM – це три ЗРК: гібрид "Бука" та ракет RIM-7, радянської РЛС та AIM-9, а також ще один, найпотужніший, з елементами Patriot.

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