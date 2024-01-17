Збитий за 9 км: Україна вперше успішно застосувала одну з «гібридних» ППО для боротьби з шахедами

Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кандидатка на голову НАЗК та екс-радниця Олександра Новікова Катерина Каплюк набула за час роботи у НАЗК 31 вид криптовалют

31 вид криптовалют, набутих за час роботи у НАЗК, задекларувала кандидатка на посаду голови НАЗК Катерина Каплюк.

Долучення до матеріалів справи результатів НСДР з іншого кримінального провадження, - позиція Верховного Суду

У касаційній скарзі до ВС прокурор не погодився з визнанням недопустимим доказом протоколу за результатами НСРД та додатку до нього – магнітного носія інформації, оскільки у матеріалах кримінального провадження наявне клопотання та відповідна ухвала суду про надання дозволу на використання результатів НСРД в іншому кримінальному провадженні.

Використання держслужбовцями у 2024 році щорічних відпусток за останній відпрацьований рік: роз’яснення НАДС

Протягом 2024 року мають бути використані дні щорічної додаткової оплачуваної відпустки за стаж державної служби, що збільшився у державного службовця у його робочий рік 2023-2024.

Принцип неприпустимості застереження у господарському договорі щодо виключення або обмеження відповідальності стосується як виробників продукції, так і її продавців, - Велика Палата ВС

Закон про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту продукції не поширюється на відносини з відшкодування збитків, завданих постачальником внаслідок порушення умов договору поставки щодо параметрів якості та продуктивності товару, - позиція Великої Палати Верховного Суду.

Наслідок поведінки сторони обвинувачення, яка своїми діями значно ускладнила дослідження важливих доказів судом, має тлумачитися на користь захисту, щоб не заохочувати обвинувачення до використання таких прийомів, - ВС

ККС ВС також нагадав, що в контексті дослідження питання провокації важливо також встановити, чи мали до проведення спеціальної операції органи розслідування надійну інформацію щодо злочинної діяльності особи, щодо якої проводиться така операція.

  1. В Україні

Збитий за 9 км: Україна вперше успішно застосувала одну з «гібридних» ППО для боротьби з шахедами

16:34, 17 січня 2024
Ми за 9 кілометрів збили «шахед» і це перше використання такої системи, повідомив голова Мінстратегпрому Олександр Камишин.
Збитий за 9 км: Україна вперше успішно застосувала одну з «гібридних» ППО для боротьби з шахедами

Міністр з питань стратегічної промисловості Олександр Камишін під час брифінгу в Давосі заявив, що Україна вночі успішно застосувала "гібридну" протиповітряну оборону, знищивши "шахед" з відстані 9 кілометрів. 

Він зазначив, що повна розробка власної системи ППО потребуватиме років, у зв'язку з чим Україна вирішила зробити саморобну ППО. Наприклад, взяли радянські компоненти й застосували до них західні ракети, або ж навпаки.

"Одна з систем вперше була сьогодні вночі використана успішна (одна з систем ППО, - ред.). Ми за 9 кілометрів збили "шахед" й це перше використання такої системи. У нас приблизно 5 таких проєктів у цьому портфелі й дуже радий, що ми усі ці системи вже розгорнули на полі битви", - розповів голова Мінстратегпрому.

Видання Defense Express повідомляє, що FrankenSAM – це три ЗРК: гібрид "Бука" та ракет RIM-7, радянської РЛС та AIM-9, а також ще один, найпотужніший, з елементами Patriot.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Гриців
    Михайло Гриців
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Едуард Швед
    Едуард Швед
    суддя Вищого адміністративного суду України
  • Рано Аюпова
    Рано Аюпова
    суддя Господарського суду Харківської області