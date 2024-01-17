Сбит за 9 км: Украина впервые успешно применила одну из «гибридных» ПВО для борьбы с шахедами

Мы в 9 километрах сбили «шахед» и это первое использование такой системы, сообщил глава Минстратегпрома Александр Камышин.

Министр по вопросам стратегической промышленности Александр Камышин во время брифинга в Давосе заявил, что Украина ночью успешно применила "гибридную" противовоздушную оборону, уничтожив "шахед" с расстояния в 9 километров.

Он отметил, что полная разработка собственной системы ПВО потребует лет, в связи с чем Украина решила сделать самодельную ПВО. Например, взяли советские компоненты и применили к ним западные ракеты, или наоборот.

"Одна из систем впервые была сегодня ночью использована успешно (одна из систем ПВО, - ред.). Мы в 9 километрах сбили "шахед" и это первое использование такой системы. У нас примерно 5 таких проектов в этом портфеле и очень рад, что мы все эти системы уже развернули на поле битвы", - рассказал глава Минстратегпрома.

Издание Defense Express сообщает, что FrankenSAM – это три ЗРК: гибрид "Бука" и ракет RIM-7, советской РЛС и AIM-9, а также еще один мощнейший с элементами Patriot.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.