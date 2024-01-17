Сбит за 9 км: Украина впервые успешно применила одну из «гибридных» ПВО для борьбы с шахедами

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Кандидатка на главу НАПК и экс-советница Александра Новикова Катерина Каплюк приобрела за время работы в НАПК 31 вид криптовалют

31 вид криптовалют, приобретенных за время работы в НАПК, задекларировала кандидат на должность председателя НАПК Катерина Каплюк.

Приобщение к материалам дела результатов НСРД по другому уголовному производству, - позиция Верховного Суда

В кассационной жалобе в ВС прокурор не согласился с признанием недопустимым доказательством протокола по результатам НСРД и приложения к нему – магнитного носителя информации, поскольку в материалах уголовного производства имеется ходатайство и соответствующее постановление суда о предоставлении разрешения на использование результатов НСРД в другом уголовном производстве.

Использование госслужащими в 2024 году ежегодных отпусков за последний отработанный год: разъяснение НАДС

В течение 2024 года должны быть использованы дни ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за стаж государственной службы, увеличившийся у государственного служащего в его рабочий год 2023-2024

Принцип недопустимости оговорки в хозяйственном договоре об исключении или ограничении ответственности касается как производителей продукции, так и ее продавцов, - Большая Палата ВС

Закон об ответственности за вред, причиненный вследствие дефекта продукции, не распространяется на отношения по возмещению ущерба, причиненного поставщиком вследствие нарушения условий договора поставки относительно параметров качества и производительности товара, - позиция Большой Палаты Верховного Суда.

Следствие поведения стороны обвинения, которое своими действиями значительно усложнило исследование важных доказательств судом, должно толковаться в пользу защиты, чтобы не поощрять обвинение к использованию таких приемов, - ВС

КУС ВС также напомнил, что в контексте исследования вопроса провокации важно также установить, имели ли до проведения специальной операции органы расследования надежную информацию о преступной деятельности лица, в отношении которого проводится такая операция.

  1. В Украине

Сбит за 9 км: Украина впервые успешно применила одну из «гибридных» ПВО для борьбы с шахедами

16:34, 17 января 2024
Мы в 9 километрах сбили «шахед» и это первое использование такой системы, сообщил глава Минстратегпрома Александр Камышин.
Сбит за 9 км: Украина впервые успешно применила одну из «гибридных» ПВО для борьбы с шахедами

Министр по вопросам стратегической промышленности Александр Камышин во время брифинга в Давосе заявил, что Украина ночью успешно применила "гибридную" противовоздушную оборону, уничтожив "шахед" с расстояния в 9 километров.

Он отметил, что полная разработка собственной системы ПВО потребует лет, в связи с чем Украина решила сделать самодельную ПВО. Например, взяли советские компоненты и применили к ним западные ракеты, или наоборот.

"Одна из систем впервые была сегодня ночью использована успешно (одна из систем ПВО, - ред.). Мы в 9 километрах сбили "шахед" и это первое использование такой системы. У нас примерно 5 таких проектов в этом портфеле и очень рад, что мы все эти системы уже развернули на поле битвы", - рассказал глава Минстратегпрома.

Издание Defense Express сообщает, что FrankenSAM – это три ЗРК: гибрид "Бука" и ракет RIM-7, советской РЛС и AIM-9, а также еще один мощнейший с элементами Patriot.

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