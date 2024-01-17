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  1. В Украине

Украинцев предупредили о повышении уровней воды в реках: где и когда

22:21, 17 января 2024
Повышение уровня воды в реках прогнозируется во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
Украинцев предупредили о повышении уровней воды в реках: где и когда

Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что 18-21 января, из-за оттепели и осадков на реках суббассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) и в верховье Стира (приток Припяти) во Львовской обл. ожидается постепенное повышение уровней воды на 0,2-0,7 м. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что местами возможен выход воды на пойму (І уровень опасности – желтый).

18-19 января, в связи с оттепелью и осадками, на реках бассейна Днестра и суббассейнов Прута, Сирету (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) ожидаются повышения уровней воды на 0,2-1,2 м над уровнями 8 час 17 января, ослабление ледового покрова, местами его разрушения, ледоход, на отдельных участках возможно образование пробок льда с резкими колебаниями уровней воды, без отрицательных последствий.

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