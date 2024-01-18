Какой штраф грозит за трудоустройство иностранцев без разрешения: подробности

За трудоустройство иностранцев или лиц без гражданства без разрешения предусмотрен штраф в размерах от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Источник фото: uzh-rda.gov.ua

Гоструда сообщает, что в случае использования работодателем труда иностранцев или лиц без гражданства, а также лиц, в отношении которых решен вопрос о предоставлении статуса беженца, с юридического лица или физического лица - предпринимателя, будут применены следующие штрафы:

В случае заключения трудового или иного договора без разрешения на применение труда иностранца или лица без гражданства, штраф взимается в размере двадцатикратной минимальной заработной платы, установленной на момент выявления нарушения.

В случае заключения условий, отличных от указанных в разрешении или в другом работодателя, штраф за каждое лицо составляет десятикратную минимальную заработную плату, установленную на момент выявления нарушения.

Для руководителей предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, а также физических лиц - предпринимателей, допустивших незаконное использование иностранцев или лиц без гражданства, на условиях трудового договора (контракта) без разрешения, предусмотренного законодательством, предусмотрен штраф в размерах от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Повторное нарушение в течение года, за которое лицо уже наказали административно, приводит к штрафу в размерах от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

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