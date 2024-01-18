Який штраф загрожує за працевлаштування іноземців без дозволу: подробиці

За працевлаштування іноземців чи осіб без громадянства без дозволу передбачено штраф у розмірах від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Держпраці повідомляє, що у випадку використання роботодавцем праці іноземців або осіб без громадянства, а також осіб, стосовно яких вирішено питання щодо надання статусу біженця, з юридичної особи або фізичної особи - підприємця, будуть застосовані наступні штрафи:

У разі укладення трудового або іншого договору без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства, штраф стягується у розмірі двадцятикратної мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.

У випадку укладення умов, відмінних від зазначених у дозволі або в іншому роботодавця, штраф за кожну особу становить десятикратну мінімальну заробітну плату, встановлену на момент виявлення порушення.

Для керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, а також фізичних осіб - підприємців, які допустили незаконне використання іноземців чи осіб без громадянства, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу, передбаченого законодавством, передбачено штраф у розмірах від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне порушення протягом року, за яке особу вже покарали адміністративно, призводить до штрафу у розмірах від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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