Українців попередили про підвищення рівнів води у річках: де та коли

Підвищення рівня води у річках прогнозується у Львівській, Волинські, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Український гідрометеорологічний центр повідомив, що 18-21 січня, у зв'язку з відлигою та опадами, на річках суббасейну Західного Бугу (Львівська, Волинська обл.) та у верхів'ї Стира (приток Прип’яті) у Львівській обл. очікується поступове підвищення рівнів води на 0,2-0,7 м. про це йдеться у пресслужбі відомства

Зазначається, що місцями можливий вихід води на заплаву (І рівень небезпеки - жовтий).

18-19 січня, у зв’язку з відлигою та опадами, на річках басейну Дністра та суббасейнів Прута, Сірету (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька обл.) очікуються підвищення рівнів води на 0,2-1,2 м над рівнями на 8 годину 17 січня, послаблення льодового покриву, місцями його руйнування, льодохід, на окремих ділянках можливе утворення заторів льоду з різкими коливаннями рівнів води, без негативних наслідків.

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