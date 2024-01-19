Антикорсуд виправдав колишнього посадовця Генпрокуратури

Колишнього посадовця Генпрокуратури обвинувачували у зловживаннях на майже 1,8 млн грн.

У четвер, 18 січня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок, яким колишнього начальника одного з відділів Управління матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури України визнано невинуватим у пред’явленому обвинуваченні за ч. 2 ст. 364 КК України, у зв’язку з відсутністю в діянні службової особи складу інкримінованого кримінального правопорушення. Про це повідомив офіційний сайт ВАКС.

«Відповідно до пред’явленого обвинувачення, у другій половині 2015 року особа забезпечила укладення господарських договорів між Генеральною прокуратурою України та приватними суб’єктами господарської діяльності щодо надання послуг з технічного обслуговування адміністративних будівель Генеральної прокуратури України, які фактично надані не були, та їх подальшу безпідставну оплату на суму 1 798 892,01 грн», - сказано у повідомленні.

У Антикорсуді додають, що вирок може бути оскаржений впродовж тридцяти днів з для його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

ВАКС не вказує прізвище, але, за даними ЗМІ, мова йде про Аполлінарія Нагалевського.

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