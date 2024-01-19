Антикорсуд оправдал бывшего чиновника Генпрокуратуры

Бывший чиновник Генпрокуратуры обвинялся в злоупотреблениях на почти 1,8 млн грн.

В четверг, 18 января, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор, которым бывший начальник одного из отделов Управления материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины признан невиновным в предъявленном обвинении по ч. 2 ст. 364 УК Украины, в связи с отсутствием в деянии должностного лица состава инкриминируемого уголовного преступления. Об этом сообщил официальный сайт ВАКС.

«В соответствии с предъявленным обвинением, во второй половине 2015 года лицо обеспечило заключение хозяйственных договоров между Генеральной прокуратурой Украины и частными субъектами хозяйственной деятельности по предоставлению услуг по техническому обслуживанию административных зданий Генеральной прокуратуры Украины, которые фактически предоставлены не были, и их дальнейшее безосновательную оплату на сумму 1 798 892,01 грн», - говорится в сообщении.

В Антикорсуде добавляют, что приговор может быть обжалован в течение тридцати дней с момента его оглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

ВАКС не указывает фамилию, но, по данным СМИ, речь идет об Аполлинарии Нагалевском.

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