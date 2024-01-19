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Обыск без определения следственного судьи, - Верховный Суд установил, относится ли к неотложным цель предотвращение уничтожения доказательств

Неотложность проведения обыска до определения следственного судьи в постановлении следователя была обоснована целью предотвращения уничтожения доказательств, фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, сохранения всей доказательной базы, - Верховный Суд определил, относится ли это к неотложным случаям.

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В приоритете Совета правосудия, в частности, жалобы на судей, действия которых вызвали значительный общественный резонанс.

Установление факта вынужденного переселения лица с оккупированной территории – Верховный Суд объяснил, в какой юрисдикции следует рассматривать дела

Дискуссия вокруг того, в какой юрисдикции – административной или гражданской следует рассматривать вопрос об установлении различных юридических фактов, продолжается.

Сам по себе факт достижения детьми совершеннолетия до принятия судом решения по существу спора о размере алиментов не может являться основанием для закрытия производства, — Верховный Суд

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В Минобороны объяснили, будут ли приходить повестки в Электронный кабинет военнообязанного, который ввел парламент

Заместитель министра обороны пояснила, как будут реализовывать принятый закон о цифровизации армии по внедрению Электронного кабинета военнообязанного, и будут ли там повестки.

  1. В Украине

Антикорсуд оправдал бывшего чиновника Генпрокуратуры

16:00, 19 января 2024
Бывший чиновник Генпрокуратуры обвинялся в злоупотреблениях на почти 1,8 млн грн.
Антикорсуд оправдал бывшего чиновника Генпрокуратуры
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В четверг, 18 января, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор, которым бывший начальник одного из отделов Управления материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины признан невиновным в предъявленном обвинении по ч. 2 ст. 364 УК Украины, в связи с отсутствием в деянии должностного лица состава инкриминируемого уголовного преступления. Об этом сообщил официальный сайт ВАКС.

«В соответствии с предъявленным обвинением, во второй половине 2015 года лицо обеспечило заключение хозяйственных договоров между Генеральной прокуратурой Украины и частными субъектами хозяйственной деятельности по предоставлению услуг по техническому обслуживанию административных зданий Генеральной прокуратуры Украины, которые фактически предоставлены не были, и их дальнейшее безосновательную оплату на сумму 1 798 892,01 грн», - говорится в сообщении.

В Антикорсуде добавляют, что приговор может быть обжалован в течение тридцати дней с момента его оглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

ВАКС не указывает фамилию, но, по данным СМИ, речь идет об Аполлинарии Нагалевском.

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    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду
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    Микола Місечко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва