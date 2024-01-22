Туск анонсував, хто стане уповноваженим з відновлення України в Польщі

Уповноваженим з питань відбудови України стане Павло Коваль.

Джерело фото: BBC

Уряд Польщі планує призначити депутата Павла Коваля на посаду уповноваженого з питань відновлення України, повідомив прем'єр-міністр Дональд Туск, – повідомляє Onet.

Павло Коваль, який є депутатом 10-го скликання Сейму та очолює комітет у закордонних справах, таким чином, займе ключову посаду в організації польського уряду для координації процесу відбудови України.

«До складу моєї делегації також входить пан Павел Коваль, якого уряд призначить уповноваженим з питань відбудови України. Ми захочемо брати дуже активну участь не лише в допомозі Україні у війні з Росією, а й у процесі відбудови», - наголосив Дональд Туск.

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