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Вопрос оплаты труда государственных служащих судебной власти после классификации должностей остается неурегулированным – Совет правосудия

Список типовых должностей государственной службы не содержит должностей государственной службы в секретариатах ВСП и ВККС, а также в аппаратах Верховного Суда, высших специализированных, апелляционных и местных судов, ГСА и ТУ ГСА.

На главу НАПК претендует экс-нардеп, а ныне сотрудник НАПК Андрей Тетерук, окончивший Московское высшее военное командное училище

Кандидат на должность главы НАПК, бывший народный депутат Андрей Тетерук смог приобрести в Хотяновке Киевской области два земельных участка площадью каждый по 967 кв м в 2022 году по одинаковой цене – по 76 тысяч грн.

Действующий судья получил адвокатское свидетельство, а затем получил дисциплинарное дело

Судью с Полтавщины обвиняют в нарушении требований о несовместимости.

Государственная регистрация прав не является основанием обретения права собственности, а является лишь подтверждением государством уже обретенного лицом права собственности, - Верховный Суд

При исследовании судом обстоятельств существования у лица права собственности необходимо прежде всего установить основание, на котором лицо приобрело такое право, поскольку сама по себе государственная регистрация прав не является основанием возникновения права собственности, подчеркнул Верховный Суд.

Верховный Суд определил, можно ли освободить частного исполнителя от уплаты судебного сбора

При наличии определенных условий суд может освободить от уплаты судебного сбора именно сторону по делу, - позиция Верховного Суда.

  1. В Украине

Туск анонсировал, кто станет уполномоченным по восстановлению Украины в Польше

18:59, 22 января 2024
Уполномоченным по вопросам восстановления Украины станет Павел Коваль.
Туск анонсировал, кто станет уполномоченным по восстановлению Украины в Польше
Источник фото: BBC
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Правительство Польши планирует назначить депутата Павла Коваля на должность уполномоченного по вопросам восстановления Украины, сообщил премьер-министр Дональд Туск, - сообщает Onet.

Павел Коваль, который является депутатом 10-го созыва Сейма и возглавляет комитет по иностранным делам, таким образом, займет ключевую должность в организации польского правительства для координации процесса восстановления Украины.

"В состав моей делегации также входит господин Павел Коваль, которого правительство назначит уполномоченным по вопросам восстановления Украины. Мы захотим принимать очень активное участие не только в помощи Украине в войне с Россией, но и в процессе восстановления", - подчеркнул Дональд Туск.

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