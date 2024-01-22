Туск анонсировал, кто станет уполномоченным по восстановлению Украины в Польше

Уполномоченным по вопросам восстановления Украины станет Павел Коваль.

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Правительство Польши планирует назначить депутата Павла Коваля на должность уполномоченного по вопросам восстановления Украины, сообщил премьер-министр Дональд Туск, - сообщает Onet.

Павел Коваль, который является депутатом 10-го созыва Сейма и возглавляет комитет по иностранным делам, таким образом, займет ключевую должность в организации польского правительства для координации процесса восстановления Украины.

"В состав моей делегации также входит господин Павел Коваль, которого правительство назначит уполномоченным по вопросам восстановления Украины. Мы захотим принимать очень активное участие не только в помощи Украине в войне с Россией, но и в процессе восстановления", - подчеркнул Дональд Туск.

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