На Закарпатье апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения закарпатцу, который из-за обиды поджег дом своей жены

Апелляционную жалобу подозреваемого оставили без удовлетворения, он будет находиться под стражей с возможностью залога.

22 января коллегия судей по рассмотрению уголовных дел Закарпатского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу задержанного за поджог дома своей супруги. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд первой инстанции удовлетворил частично ходатайство следователя СО ОП №1 Мукачевского РУП ГУНП в Закарпатской области старшего лейтенанта полиции о продлении срока содержания под стражей в отношении подозреваемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 194 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») УК Украины.

Суд продлил подозреваемому срок содержания под стражей на 40 дней с правом внесения залога в размере 70 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, а именно – 187 880 грн. Дата окончания действия постановления 22 января 2024, в 17:00.

Из материалов дела известно, что в сентябре 2023 подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, действуя умышленно, с прямым умыслом на уничтожение чужого имущества, путем поджога, по мотивам оскорбления на поведение собственной жены, находясь на территории ее домовладения, воспользовался отсутствием потерпевшей, вошел в дом, занес внутрь источник пламени и повлек за собой возникновение пожара, в результате чего произошло повреждение этого дома, что привело к состоянию невозможности его использования по назначению.

Согласно акту о пожаре от 23.09.2023 причиной возникновения пожара является занесение открытого источника зажигания и горючих материалов в помещение жилого дома. Наиболее вероятным источником зажигания, которое обусловило возгорание, могло быть действие открытого источника зажигания в виде пламени спички, зажигалки или другого подобного по мощности источника зажигания.

Закарпатский апелляционный суд постановил: апелляционную жалобу подозреваемого оставить без удовлетворения, а постановление следственного судьи Свалявского районного суда Закарпатской области от 14 декабря 2023 - без изменения.

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