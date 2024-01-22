ЕС рассматривает новый план восстановления военной помощи для Украины

Евросоюз готовит план финансирования для Украины на следующие четыре года.

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В Европейском союзе начали разрабатывать новый план, направленный на выделение значительной военной помощи для Украины. Эти шаги станут частью обновления критически важной программы помощи, поскольку некоторые страны блокируют финансирование в размере 50 миллиардов евро. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Решение ЕС возникает в контексте того, что несколько европейских стран уже увеличили свою двустороннюю военную помощь для Украины, в то время как Конгресс США не может принять законопроект о финансировании.

"Учитывая зависимость Украины от внешней поддержки, выбор, сделанный странами-членами и партнерами ЕС в ближайший период, или позволит Украине решительно прогрессировать, или серьезно подорвет ее способность противостоять", - говорится в предложении.

Новый план ЕС предусматривает возвращение более 20 миллиардов евро в страны за следующие четыре года в обмен на их помощь Украине. Это решение возникло после недельных дебатов между ЕС и его государствами-членами.

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