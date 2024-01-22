ЄС розглядає новий план відновлення військової допомоги для України

Євросоюз готує план фінансування для України на наступні чотири роки.

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В Європейському союзі почали розробляти новий план, спрямований на виділення значної військової допомоги для України. Ці кроки стануть частиною оновлення критично важливої програми допомоги, оскільки деякі країни блокують фінансування у розмірі 50 мільярдів євро. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Рішення ЄС виникає в контексті того, що декілька європейських країн вже збільшили свою двосторонню військову допомогу для України, у той час як Конгрес США не може прийняти законопроєкт щодо фінансування.

«Враховуючи залежність України від зовнішньої підтримки, вибір, зроблений країнами-членами та партнерами ЄС у найближчий період, або дозволить Україні рішуче прогресувати, або серйозно підірве її здатність протистояти», - йдеться у пропозиції.

Новий план ЄС передбачає повернення понад 20 мільярдів євро у країни за наступні чотири роки в обмін на їхню допомогу Україні. Це рішення виникло після тижневих дебатів між ЄС та його державами-членами.

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