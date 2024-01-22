Як під час воєнного стану фізичним особам-боржникам користуватися коштами, що «заблоковані» у виконавчому провадженні: роз’яснення

У разі накладення арешту на кошти, розміщені на декількох поточних рахунках фізичної особи - боржника в одному банку або на поточних рахунках у різних банках, для здійснення видаткових операцій має бути визначений лише один поточний рахунок фізичної особи - боржника в одному банку.

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції пояснює, як під час воєнного стану фізичним особам-боржникам користуватися коштами, що «заблоковані» у виконавчому провадженні.

Як передбачалося розпорядженням Кабінету «Про забезпечення здійснення розрахунків населення в умовах воєнного стану» № 198-р та 10-2 Розділ XIII Законом України «Про внесення зміни до розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження» № 2129-IX з метою забезпечення життєдіяльності населення, тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України дозволялося фізичним особам здійснювати видаткові операції з рахунків, на які накладено арешт органами державної виконавчої служби або приватним виконавцем без урахування такого арешту за умови, якщо сума стягнення за виконавчим документом щодо такої особи не перевищувала 100 000 грн.

Таким чином, у фізичних осіб-боржників в умовах воєнного стану була можливість користуватись коштами на рахунках в банках, якщо сума стягнення за виконавчим документом щодо такої фізичної особи не перевищувала вказаного розміру.

Зазначається, що арешт з коштів на рахунках в банках не знімався, разом з тим, коштами можна було розпоряджатися.

У травні минулого року, оскільки коштів потребують не тільки боржники, а й ті, кому заборгували, тобто стягувачі, зазначене тимчасове послаблення перестало діяти на підставі пункту 10-2 Розділ XIII Закону України «Про виконавче провадження», через що банками з 06.05.2023 було поновлено дію постанов про арешт коштів боржників.

Так, у період дії воєнного стану в Україні фізична особа - боржник, на кошти якої накладено арешт, може звернутись до органу державної виконавчої служби, приватного виконавця, який наклав арешт на кошти цієї особи, із заявою про визначення поточного рахунку у банку для здійснення видаткових операцій на суму в розмірі, що протягом одного календарного місяця не перевищує двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на 1 січня поточного календарного року, без урахування такого арешту.

У разі накладення арешту на кошти, розміщені на декількох поточних рахунках фізичної особи - боржника в одному банку або на поточних рахунках у різних банках, для здійснення видаткових операцій має бути визначений лише один поточний рахунок фізичної особи - боржника в одному банку.

У разі наявності декількох виконавчих проваджень стосовно однієї фізичної особи - боржника для всіх виконавчих проваджень визначається один поточний рахунок для здійснення видаткових операцій.

Крім того, на розмір суми, яка не підлягає зверненню стягнення і на яку фізична особа-боржник може здійснювати видаткові операції, не впливає кількість виконавчих проваджень.

Для визначення поточного рахунку у банку фізична особа - боржник звертається до органу державної виконавчої служби, приватного виконавця, який наклав арешт на кошти фізичної особи - боржника, із заявою про визначення поточного рахунку у банку для здійснення видаткових операцій.

Підписана фізичною особою - боржником заява подається в паперовій формі (нарочно або засобами поштового зв’язку) або в електронній формі на офіційну адресу електронної пошти органу державної виконавчої служби або приватного виконавця, який наклав арешт на кошти фізичної особи - боржника, з дотриманням вимог, встановлених Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг», та має містити:

номер поточного рахунку фізичної особи - боржника у банку (за стандартом IBAN), який необхідно визначити для здійснення видаткових операцій;

найменування банку, в якому відкрито поточний рахунок.

Фізична особа-боржник несе відповідальність за правдивість зазначеної у заяві інформації.

Під час розгляду заяви виконавець за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження перевіряє наявність відкритих виконавчих проваджень стосовно боржника.

Постанова про визначення поточного рахунку фізичної особи - боржника у банку для здійснення видаткових операцій надсилається:

банку, у якому відкрито визначений для здійснення видаткових операцій поточний рахунок боржника;

органу державної виконавчої служби, приватному виконавцю, на виконанні у якому (якого) перебуває виконавче провадження стосовно боржника, на офіційну електронну адресу, сканована копія якої вноситься до автоматизованої системи виконавчого провадження та додається до виконавчого провадження.

Підставами для припинення дії постанови про визначення поточного рахунку фізичної особи - боржника у банку для здійснення видаткових операцій є:

скасування постанови про визначення поточного рахунку фізичної особи - боржника у банку для здійснення видаткових операцій;

визначення боржнику іншого поточного рахунку у банку для здійснення видаткових операцій;

встановлення факту одночасної дії постанов, якими визначено різні поточні рахунки боржника у банку (банках) для здійснення видаткових операцій;

винесення у виконавчому провадженні постанови про закінчення виконавчого провадження, постанови про повернення виконавчого документа стягувачу на підставі пунктів 1, 3 частини першої статті 37 Закону України «Про виконавче провадження», постанови, якою знято арешт з коштів, що містяться на визначеному поточному рахунку боржника у банку, або скасовано постанову, якою накладено арешт на ці кошти.

Якщо діяльність приватного виконавця, яким накладено арешт на кошти боржника, зупинена, дії для визначення поточного рахунку фізичної особи - боржника у банку вчиняються приватним виконавцем, який заміщує приватного виконавця, діяльність якого зупинена.

У разі якщо приватний виконавець, який наклав арешт на кошти боржника, на період зупинення своєї діяльності не вирішив питання про своє заміщення іншим приватним виконавцем або не надав Міністерству юстиції України інформацію про таке заміщення, дії для визначення поточного рахунку фізичної особи - боржника у банку вчиняються відділом примусового виконання рішень управління забезпечення примусового виконання рішень, компетенція якого поширюється на територію виконавчого округу такого приватного виконавця.

У разі припинення органу державної виконавчої служби, яким накладено арешт на кошти боржника, дії для визначення поточного рахунку фізичної особи - боржника у банку вчиняються державним виконавцем органу державної виконавчої служби, який є правонаступником органу державної виконавчої служби, що припинився.

Якщо арешт на кошти боржника накладено органом державної виконавчої служби, місцезнаходженням якого є територія, на якій ведуться активні бойові дії або тимчасово окупована, інформація про які міститься в Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, що затверджено наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309, дії для визначення поточного рахунку фізичної особи - боржника у банку вчиняються державним виконавцем органу державної виконавчої служби, визначеного Міністерством юстиції України.

У разі припинення діяльності приватного виконавця, яким накладено арешт на кошти боржника, дії для визначення поточного рахунку фізичної особи - боржника у банку вчиняються тимчасовим приватним виконавцем або органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем, яким передано виконавчі провадження відповідно до статті 45 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів».

Зупинення вчинення виконавчих дій або зупинення виконавчого провадження не є підставою для відмови у визначенні поточного рахунку для здійснення видаткових операцій.

На підставі викладеного, звертаємо увагу, що арешт з коштів не знімається, разом з тим, після визначення поточного рахунку у банку для здійснення видаткових операцій фізичні особи-боржники зможуть користуватися щомісяця сумою до двох розмірів мінімальних заробітних плат (станом на 01.01.2024 – 14 200 грн), а залишок коштів, що буде накопичуватися на рахунку в банку, можливо звертати на користь стягувачів.

Додатково роз’яснюємо, що порядок та підстави для зняття арешту з коштів передбачені статтею 59 Закону України «Про виконавче провадження».

Так, підставами для зняття виконавцем арешту з коштів боржника є, зокрема:

надходження на рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця суми коштів, стягнутих з боржника, необхідної для задоволення вимог усіх стягувачів, стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження та штрафів, накладених на боржника;

погашення заборгованості зі сплати періодичних платежів, якщо виконання рішення може бути забезпечено в інший спосіб, ніж звернення стягнення на майно боржника.

У всіх інших випадках арешт може бути знятий за рішенням суду.

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