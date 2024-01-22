На Закарпатті апеляційний суд залишив без змін запобіжній захід закарпатцю, який через образу підпалив будинок своєї дружини

Апеляційну скаргу підозрюваного залишили без задоволення, він перебуватиме під вартою з можливістю застави.

22 січня колегія суддів з розгляду кримінальних справ Закарпатського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу затриманого за підпал будинку своєї дружини. Про це повідомляє пресслужба суду.

Суд першої інстанції задовольнив частково клопотання слідчого СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 («Умисне знищення або пошкодження майна») КК України.

Суд продовжив підозрюваному строк тримання під вартою на 40 днів з правом внесення застави у розмірі 70 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а саме - 187 880 грн. Дата закінчення дії ухвали 22 січня 2024 року, о 17:00 годині.

З матеріалів справи відомо, що у вересні 2023 року підозрюваний, перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, діючи умисно, з прямим умислом на знищення чужого майна, шляхом підпалу, з мотивів образи на поведінку власної дружини, знаходячись на території її домоволодіння, скористався відсутністю потерпілої, увійшов до будинку, заніс всередину джерело полум’я та спричинив виникнення пожежі, внаслідок чого відбулося пошкодження цього будинку, що призвело до стану неможливості його використання за призначенням.

Відповідно до акту про пожежу від 23.09.2023 року причиною виникнення пожежі є занесення відкритого джерела запалювання та горючих матеріалів до приміщення житлового будинку. Найбільш ймовірним джерелом запалювання, яке зумовило загоряння, могла бути дія відкритого джерела запалювання у вигляді полум’я сірника, запальнички або іншого подібного за потужністю джерела запалювання.

Закарпатський апеляційний суд постановив: апеляційну скаргу підозрюваного залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Свалявського районного суду Закарпатської області від 14 грудня 2023 року – без зміни.

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