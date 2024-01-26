Глава МЗС Данії, який приїхав в Україну, вночі сидів в укритті – як це було

Ларс Люкке Расмуссен показав, як це було.

Джерело фото: mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен прибув з візитом до України. На своєму акаунті в Instagram він повідомив, що відпочити вночі «не дуже вдалося», адже вночі він перебував в укритті під час повітряної тривоги.

Расмуссен зазначив, що, хоч у них і було комфортне укриття, але «це далеко не так для всіх українців, які постійно живуть із повітряною тривогою».

«Сьогодні я четвертий раз в Україні у ролі прем’єр-міністра Данії. Щоправда, відпочили не зовсім добре, тому що вчора ввечері стався повітряний наліт, і нам довелося вирушити в укриття готелю. Нам пощастило і з теплом, і водою. Це далеко не так для всіх українців, які постійно живуть із повітряною тривогою», - написав він.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke)

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