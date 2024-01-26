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  1. В Украине

Глава МИД Дании, который приехал в Украину, ночью сидел в укрытии – как это было

18:55, 26 января 2024
Ларс Люкке Расмуссен показал, как это было.
Глава МИД Дании, который приехал в Украину, ночью сидел в укрытии – как это было
Источник фото: mfa.gov.ua
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Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен прибыл с визитом в Украину. На своем аккаунте в Instagram он сообщил, что отдохнуть ночью «не очень удалось», ведь ночью он находился в укрытии во время воздушной тревоги.

Расмуссен отметил, что, хоть у них и было комфортное укрытие, но «это далеко не так для всех украинцев, которые постоянно живут с воздушной тревогой».

«Сегодня я в четвертый раз в Украине в роли премьер-министра Дании. Правда, отдохнули не совсем хорошо, так как вчера вечером случился воздушный налет, и нам пришлось отправиться в укрытие отеля. Нам повезло и с теплом, и с водой. Это далеко не так для всех украинцев, которые постоянно живут с воздушной тревогой», - написал он.

 
 
 
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Допис, поширений Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke)

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