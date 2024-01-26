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Объединенная палата КГС определила, к какой юрисдикции относятся дела об обжаловании регистрационных действий по сделке, заключенной на обеспечение основного обязательства между юрлицами

Спор по этому делу касался отмены решений государственного регистратора о прекращении договора ипотеки, заключенного для обеспечения выполнения условий кредитного договора, сторонами которого являются юридические лица, то есть касалось правоотношений, производных от кредитных правоотношений субъектов хозяйствования.

Верховный Суд высказался о применении презумпции правомерности решений налогоплательщика

Для ее применения необходимо и достаточно выявления двух или более альтернативных вариантов правомерного поведения, из которых избрав наиболее выгодный для себя, плательщик будет чувствовать себя защищенным от возможных негативных последствий как со стороны контролирующего органа, так и суда, - Верховный Суд.

Объединенная палата КУС ВС поставила точку в вопросе применения признака «в условиях военного положения» при назначении наказания за кражу

Народные депутаты в марте 2022 года приняли закон, согласно которому даже за мелкую кражу во время военного положения суд должен назначить лицу наказание в виде лишения свободы не менее 5 лет, и изменений в него – до сих пор не инициировали.

Суд больше не будет выходить в совещательную комнату, - парламент планирует одобрить законопроект об отмене совещательных комнат

Институт совещательной комнаты нужно отменить, потому что в судах не хватает совещательных комнат, - председатель Комитета Денис Маслов.

Верховный Суд высказался по поводу прекращения полномочий областных советов после введения военного положения и образования военных администраций

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  1. Суд инфо

Три судьи признаны такими, что соответствуют занимаемой должности — ВККС

15:07, 26 января 2024
Судьи в Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей признаны такими, что соответствуют занимаемой должности.
Три судьи признаны такими, что соответствуют занимаемой должности — ВККС
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24 января Высшая квалификационная комиссия судей Украины проводила собеседования и определяла результаты квалификационной оценки трех судей местных судов на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Данилевский Максим Анатольевич – Голопристанский районный суд Херсонской области – 675,25 – соответствует занимаемой должности

Антипова Татьяна Анатольевна – Розовский районный суд Запорожской области – 780,125 – соответствует занимаемой должности

Полевая Виктория Евгеньевна – Новоушицкий районный суд Хмельницкой области – 683,75 – соответствует занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что у ВККС есть два варианта, как кандидаты на должности судей будут сдавать тестирование на знание норм права.

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