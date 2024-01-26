Три судьи признаны такими, что соответствуют занимаемой должности — ВККС

Судьи в Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей признаны такими, что соответствуют занимаемой должности.

24 января Высшая квалификационная комиссия судей Украины проводила собеседования и определяла результаты квалификационной оценки трех судей местных судов на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Данилевский Максим Анатольевич – Голопристанский районный суд Херсонской области – 675,25 – соответствует занимаемой должности

Антипова Татьяна Анатольевна – Розовский районный суд Запорожской области – 780,125 – соответствует занимаемой должности

Полевая Виктория Евгеньевна – Новоушицкий районный суд Хмельницкой области – 683,75 – соответствует занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что у ВККС есть два варианта, как кандидаты на должности судей будут сдавать тестирование на знание норм права.

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