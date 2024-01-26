Трьох суддів визнано такими, що відповідають займаній посаді — ВККС

Суддів в Херсонщини, Запоріжжя та Хмельниччини визнано такими, що відповідають займаній посаді.

24 січня Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводила співбесіди та визначала результати кваліфікаційного оцінювання трьох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Данилевський Максим Анатолійович - Голопристанський районний суд Херсонської області - 675,25 - відповідає займаній посаді

Антіпова Тетяна Анатоліївна - Розівський районний суд Запорізької області - 780,125 - відповідає займаній посаді

Польова Вікторія Євгенівна - Новоушицький районний суд Хмельницької області - 683,75 - відповідає займаній посаді.

Раніше ми писали, що у ВККС мають два варіанти, як кандидати на посади суддів будуть складати тестування на знання права.

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