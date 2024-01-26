«Набагато менші, ніж 100 тисяч», — Давид Арахамія запропонував Володимиру Зеленському розкрити дані про втрати України у війні

Голова фракції «Слуга народу» вважає, що усвідомлення справжніх втрат України у війні покаже громадянам, що втрати «не такі великі, як вони самі собі уявляють».

Очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що необхідно розкрити дані про втрати України у війні. Про це він заявив під час дискусії «2024: сценарії для країни», передає LB.ua.

Так, Арахамія пропонував Президентові розсекретити дані про втрати України на війні, але Володимир Зеленський ще не ухвалив рішення щодо цього.

«Коли ви ідете на вулиці і питаєте людей про втрати, я не чув жодного разу менше ніж 100 000. А наші втрати набагато менші», – запевнив він.

Арахамія вважає, що усвідомлення справжніх втрат України у війні покаже, що втрати «не такі великі, як вони самі собі уявляють».

Також він заявив, що вважає доцільною так звану смарт-мобілізацію: щоб для мобілізованого враховували всі його навички, освіту, те, чим він займався у цивільному житті.

«Люди хочуть бачити, що держава буде дбати про них належним чином», – вважає він.

Крім того, парламентар зазначив, що «хвиля» мобілізації українців була на початку повномасштабного вторгнення, коли ворожі війська стояли вже під столицею. А коли війну відсунули туди, куди «10 годин на машині їхати», то ставлення киян до цього змінилося.

«Це самий великий виклик, який є в країні зараз. Не робити мобілізацію не можна, ми всі це розуміємо. Тому що тоді ми повернемося на півтора роки тому, коли вони під Києвом будуть, і тоді ми всі будемо знову готові мобілізуватися, але може бути просто запізно», – сказав депутат.

Арахамія вважає, що в багатьох людей викривлено сприйняття служби в армії і вони вважають, що їх без навчання відправлять вмирати на фронт. Він визнав, що такі випадку справді траплялися, і зараз люди кажуть, що не хочуть бути в отакій армії.

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