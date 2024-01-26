Зеленський провів Ставку: доручив підготувати плани захисту прифронтових міст і об'єктів

Президент доручив військовим командирам Сил оборони підготувати детальні плани подальшого захисту прифронтових і прикордонних міст та критичних об'єктів.

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки 26 січня, під час якого доручив військовим командирам Сил оборони підготувати детальні плани подальшого захисту прифронтових і прикордонних міст та критичних об'єктів.

"Авдіївка, Куп’янськ, південь – усі найважливіші напрямки наших дій. Детальні доповіді Головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Москальова, Гнатова й інших", - повідомив Зеленський.

Також Президент зазначив, що ще увага зосереджувалася на питанні снарядів. Йдеться про пошук нових контрактів, взаємодію з партнерами щодо ритмічності міжнародної технічної допомоги, постійне нарощування власного виробництва.

"Також дрони, робота над збільшенням як обсягів, так і дальності застосування", - додав глава держави.

Крім цього, він заслухав доповідь щодо захисту прифронтових та прикордонних територій, особливо від російського повітряного терору.

"Доручив підготувати детальні плани подальшого прикриття міст, громад і критичних обʼєктів з повітря", - наголосив Зеленський.

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