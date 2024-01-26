Зеленский провел Ставку: поручил подготовить планы защиты прифронтовых городов и объектов

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Участник дела может обжаловать в апелляционном порядке определение суда об отказе восстановить пропущенный срок для предъявления исполнительного документа к исполнению, - ВС

Верховный Суд ответил, может ли участник дела обжаловать в апелляционном порядке отдельно от решения суда определение суда первой инстанции об отказе восстановить пропущенный срок для предъявления исполнительного документа к исполнению.

Объединенная палата КГС определила, к какой юрисдикции относятся дела об обжаловании регистрационных действий по сделке, заключенной на обеспечение основного обязательства между юрлицами

Спор по этому делу касался отмены решений государственного регистратора о прекращении договора ипотеки, заключенного для обеспечения выполнения условий кредитного договора, сторонами которого являются юридические лица, то есть касалось правоотношений, производных от кредитных правоотношений субъектов хозяйствования.

Верховный Суд высказался о применении презумпции правомерности решений налогоплательщика

Для ее применения необходимо и достаточно выявления двух или более альтернативных вариантов правомерного поведения, из которых избрав наиболее выгодный для себя, плательщик будет чувствовать себя защищенным от возможных негативных последствий как со стороны контролирующего органа, так и суда, - Верховный Суд.

Объединенная палата КУС ВС поставила точку в вопросе применения признака «в условиях военного положения» при назначении наказания за кражу

Народные депутаты в марте 2022 года приняли закон, согласно которому даже за мелкую кражу во время военного положения суд должен назначить лицу наказание в виде лишения свободы не менее 5 лет, и изменений в него – до сих пор не инициировали.

Суд больше не будет выходить в совещательную комнату, - парламент планирует одобрить законопроект об отмене совещательных комнат

Институт совещательной комнаты нужно отменить, потому что в судах не хватает совещательных комнат, - председатель Комитета Денис Маслов.

  1. В Украине

Зеленский провел Ставку: поручил подготовить планы защиты прифронтовых городов и объектов

16:17, 26 января 2024
Президент поручил военным командирам Сил обороны подготовить детальные планы по дальнейшей защите прифронтовых и приграничных городов и критических объектов.
Зеленский провел Ставку: поручил подготовить планы защиты прифронтовых городов и объектов
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Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки 26 января, в ходе которого поручил военным командирам Сил обороны подготовить детальные планы по дальнейшей защите прифронтовых и приграничных городов и критических объектов.

"Авдеевка, Купянск, юг – все важнейшие направления наших действий. Подробные доклады Главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Москалева, Гнатова и других", - сообщил Зеленский.

Также Президент отметил, что еще внимание было сосредоточено на вопросе снарядов. Речь идет о поиске новых контрактов, взаимодействии с партнерами по ритмичности международной технической помощи, постоянном наращивании собственного производства.

"Также дроны работа над увеличением как объемов, так и дальности применения", - добавил глава государства.

Кроме того, он заслушал доклад о защите прифронтовых и приграничных территорий, особенно от российского воздушного террора.

"Поручил подготовить детальные планы дальнейшего прикрытия городов, общин и критических воздушных объектов", - подчеркнул Зеленский.

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