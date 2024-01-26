Зеленский провел Ставку: поручил подготовить планы защиты прифронтовых городов и объектов

Президент поручил военным командирам Сил обороны подготовить детальные планы по дальнейшей защите прифронтовых и приграничных городов и критических объектов.

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки 26 января, в ходе которого поручил военным командирам Сил обороны подготовить детальные планы по дальнейшей защите прифронтовых и приграничных городов и критических объектов.

"Авдеевка, Купянск, юг – все важнейшие направления наших действий. Подробные доклады Главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Москалева, Гнатова и других", - сообщил Зеленский.

Также Президент отметил, что еще внимание было сосредоточено на вопросе снарядов. Речь идет о поиске новых контрактов, взаимодействии с партнерами по ритмичности международной технической помощи, постоянном наращивании собственного производства.

"Также дроны работа над увеличением как объемов, так и дальности применения", - добавил глава государства.

Кроме того, он заслушал доклад о защите прифронтовых и приграничных территорий, особенно от российского воздушного террора.

"Поручил подготовить детальные планы дальнейшего прикрытия городов, общин и критических воздушных объектов", - подчеркнул Зеленский.

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