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  1. В Украине

«Намного меньше 100 тысяч», — Давид Арахамия предложил Владимиру Зеленскому раскрыть данные о потерях Украины в войне

16:31, 26 января 2024
Глава фракции «Слуга народа» считает, что осознание настоящих потерь Украины в войне покажет гражданам, что потери «не так велики, как они сами себе представляют».
«Намного меньше 100 тысяч», — Давид Арахамия предложил Владимиру Зеленскому раскрыть данные о потерях Украины в войне
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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что необходимо раскрыть данные о потерях Украины в войне. Об этом он заявил во время дискуссии «2024: сценарии для страны», передает LB.ua.

Так, Арахамия предлагал Президенту рассекретить данные о потерях Украины на войне, но Владимир Зеленский еще не принял решения по этому поводу.

«Когда вы идете на улицы и спрашиваете людей о потерях, я не слышал ни разу меньше 100 000. А наши потери гораздо меньше», – заверил он.

Арахамия считает, что осознание настоящих потерь Украины в войне покажет, что потери «не так велики, как они сами себе представляют».

Также он заявил, что считает целесообразным так называемую смарт-мобилизацию: чтобы для мобилизованного учитывали все его навыки, образование, то, чем он занимался в гражданской жизни.

«Люди хотят видеть, что государство будет заботиться о них должным образом», – считает он.

Кроме того, парламентарий отметил, что «волна» мобилизации украинцев была в начале полномасштабного вторжения, когда вражеские войска уже стояли под столицей. А когда войну отодвинули туда, куда «10 часов на машине ехать», отношение киевлян к этому изменилось.

«Это самый большой вызов, который есть в стране сейчас. Не производить мобилизацию нельзя, мы все это понимаем. Потому что тогда мы вернемся на полтора года назад, когда они будут под Киевом, и тогда мы все будем снова готовы мобилизоваться, но может быть просто поздно», – сказал депутат.

Арахамия считает, что у многих людей искажено восприятие службы в армии, и они считают, что их без обучения отправят умирать на фронт. Он признал, что такие случаи действительно случались, и сейчас люди говорят, что не хотят быть в такой армии.

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