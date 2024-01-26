У Нацбанку знайшли спосіб повернути валютну виручку в Україну: деталі

НБУ допускає скорочення терміну повернення валютної виручки за іншими біржовими товарами, крім зернових.

Рішення про скорочення терміну повернення валютної виручки від експорту зернових зі 180 до 90 днів може бути розширено на інші біржові експортні товари. Про це повідомив заступник голови Національного банку Юрій Гелетій, передає «Інтерфакс-Україна».

«Наразі на опрацюванні питання щодо інших біржових товарів, щоб також піти на певні кроки, щоб стимулювати повертати експортну виручку в цей важкий час для держави», - сказав Гелетій.

Він зазначив, що за підсумками аналізу 200 агропромислових компаній експортна виручка в грудні 2023 року зросла в 1,6 раза проти жовтня.

За його словами, Нацбанк також посилив інформаційну співпрацю з Держмитслужбою та Держподатслужбою.

«Ми маємо отримати митні декларації з кодом товару, з країною походження, і ми, власне, про це з митницею домовилися і підписали відповідні протоколи між Національним банком і митною службою. Також домовилися про поліпшення обміну інформацією, формалізували домовленості з податковою службою», - зазначив він.

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