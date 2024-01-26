В Нацбанке нашли способ вернуть валютную выручку в Украину: детали

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Участник дела может обжаловать в апелляционном порядке определение суда об отказе восстановить пропущенный срок для предъявления исполнительного документа к исполнению, - ВС

Верховный Суд ответил, может ли участник дела обжаловать в апелляционном порядке отдельно от решения суда определение суда первой инстанции об отказе восстановить пропущенный срок для предъявления исполнительного документа к исполнению.

Объединенная палата КГС определила, к какой юрисдикции относятся дела об обжаловании регистрационных действий по сделке, заключенной на обеспечение основного обязательства между юрлицами

Спор по этому делу касался отмены решений государственного регистратора о прекращении договора ипотеки, заключенного для обеспечения выполнения условий кредитного договора, сторонами которого являются юридические лица, то есть касалось правоотношений, производных от кредитных правоотношений субъектов хозяйствования.

Верховный Суд высказался о применении презумпции правомерности решений налогоплательщика

Для ее применения необходимо и достаточно выявления двух или более альтернативных вариантов правомерного поведения, из которых избрав наиболее выгодный для себя, плательщик будет чувствовать себя защищенным от возможных негативных последствий как со стороны контролирующего органа, так и суда, - Верховный Суд.

Объединенная палата КУС ВС поставила точку в вопросе применения признака «в условиях военного положения» при назначении наказания за кражу

Народные депутаты в марте 2022 года приняли закон, согласно которому даже за мелкую кражу во время военного положения суд должен назначить лицу наказание в виде лишения свободы не менее 5 лет, и изменений в него – до сих пор не инициировали.

Суд больше не будет выходить в совещательную комнату, - парламент планирует одобрить законопроект об отмене совещательных комнат

Институт совещательной комнаты нужно отменить, потому что в судах не хватает совещательных комнат, - председатель Комитета Денис Маслов.

  1. В Украине

В Нацбанке нашли способ вернуть валютную выручку в Украину: детали

17:24, 26 января 2024
НБУ допускает сокращение срока возврата валютной выручки по другим биржевым товарам, кроме зерновых.
В Нацбанке нашли способ вернуть валютную выручку в Украину: детали
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Решение о сокращении срока возврата валютной выручки от экспорта зерновых со 180 до 90 дней может быть расширено другие биржевые экспортные товары. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Юрий Гелетий, передает «Интерфакс-Украина».

«Пока на проработке вопроса по другим биржевым товарам, чтобы также пойти на определенные шаги, чтобы стимулировать возвращать экспортную выручку в это тяжелое время для государства», - сказал Гелетий.

Он отметил, что по итогам анализа 200 агропромышленных компаний экспортная выручка в декабре 2023 г. выросла в 1,6 раза против октября.

По его словам, Нацбанк также усилил информационное сотрудничество с Гостаможслужбой и Госналогслужбой.

«Мы должны получить таможенные декларации с кодом товара, со страной происхождения, и мы собственно об этом с таможней договорились и подписали соответствующие протоколы между Национальным банком и таможенной службой. Также договорились об улучшении обмена информацией, формализовали договоренности с налоговой службой», – отметил он.

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