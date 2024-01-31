У Києві через пошкодження магістралі відключили від водопостачання 10 житлових будинків

Для виконання ремонтних робіт необхідне було розриття на тротуарі та зеленій зоні.

Джерело фото: facebook.com/vodokanal

У Києві на бульв. Ігоря Шамо сталося пошкодження магістралі. На місце для локалізації витоку вранці оперативно прибула аварійна бригада «Київводоканалу». Про це повідомили у КМДА.

Для виконання ремонтних робіт необхідне було розриття на тротуарі та зеленій зоні. Проїжджа частина була частково залита водою, викликано ШЕУ. Рух транспорту не обмежували.

«Від водопостачання відключено 10 житлових будинків: бульв. Шамо, 1/5, 3, 7, Русанівський бульвар, 4, 6, 8, 8/1, 10, 12, вул. Ентузіастів, 5/1. А також школу (бульв. Шамо, 5) і два дитсадка (бульв. Шамо, 9/1 і бульв. Ентузіастів, 5/1)», - сказано у повідомленні КМДА.

Направлено 2 автоцистерни з питною водою для дитячих садків.

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