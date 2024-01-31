В Киеве из-за повреждений магистрали отключили от водоснабжения 10 жилых домов

Для выполнения ремонтных работ требовалось разрывание на тротуаре и зеленой зоне.

Источник фото: facebook.com/vodokanal

В Киеве на бульв. Игоря Шамо произошло повреждение магистрали. На место для локализации утечки утром оперативно прибыла аварийная бригада «Киевводоканала». Об этом сообщили в КГГА.

Для выполнения ремонтных работ требовалось разрывание на тротуаре и зеленой зоне. Проезжая часть была частично залита водой, вызвано ШЭУ. Движение транспорта не ограничивали.

«От водоснабжения отключено 10 жилых домов: бульв. Шамо, 1/5, 3, 7, Русановский бульвар, 4, 6, 8, 8/1, 10, 12, ул. Энтузиастов, 5/1. А также школу (бульв. Шамо, 5) и два детсада (бульв. Шамо, 9/1 и бульв. Энтузиастов, 5/1)», - говорится в сообщении КГГА.

Направлены 2 автоцистерны с питьевой водой для детских садов.

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