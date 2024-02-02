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  1. В Україні

Коли платники сплачують підвищену суму податку на нерухомість: відповідь ДПС

10:20, 2 лютого 2024
Якщо загальна площа перевищує 300 кв. метрів (для квартири) та/або 500 кв. метрів (для будинку), розрахована сума податку на нерухоме майно збільшується на 25000 грн на рік за кожен такий об’єкт.
Коли платники сплачують підвищену суму податку на нерухомість: відповідь ДПС
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Головне управління Державної податкової служби у Київській області роз’яснило, коли платники сплачують підвищену суму податку на нерухомість.

Так, відповідно до пп. 266.7.1 прим. 1 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу, за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. метрів (для квартири) та/або 500 кв. метрів (для будинку), розрахована сума податку на нерухоме майно збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Фізичні особи мають можливість переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення щодо сум нарахованих їм податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в меню "ЕК для громадян"/розділ "Загальна інформація про платника"/вкладка "Повідомлення про обов’язок сплатити суму грошового зобов’язання (ППР)" приватної частини Електронного кабінету (вхід до якої здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису), що розміщений за посиланням, а також через вебпортал ДПС.

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