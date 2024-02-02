Когда плательщики платят повышенную сумму налога на недвижимость: ответ ГНС

Если общая площадь превышает 300 кв. метров (для квартиры) и/или 500 кв. метров (для дома), рассчитанная сумма налога на недвижимое имущество увеличивается на 25000 грн. в год за каждый такой объект.

Главное управление Государственной налоговой службы в Киевской области разъяснило, когда плательщики платят повышенную сумму налога на недвижимость.

Так, согласно пп. 266.7.1 Экз. 1 п. 266.7 ст. 266 Налогового кодекса при наличии в собственности плательщика налога объекта (объектов) жилой недвижимости, в том числе его доли, находящейся в собственности физического или юридического лица - плательщика налога, общая площадь которого превышает 300 кв. метров (для квартиры) и/или 500 кв. метров (для дома), рассчитанная сумма налога на недвижимое имущество увеличивается на 25000 гривен в год за каждый такой объект жилой недвижимости (его часть).

Физические лица имеют возможность пересмотреть сложившиеся налоговые уведомления-решения по суммам начисленных им налоговых обязательств по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в меню "ЭК для граждан"/раздел "Общая информация о плательщике"/вкладка "Сообщение об обязанности уплатить сумму денежного обязательства (ППР)" частной части Электронного кабинета (вход в которую осуществляется с использованием квалифицированной электронной подписи), размещенной по ссылке, а также через вебпортал ГНС.

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