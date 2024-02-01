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  1. В Украине

Какие изменения в порядке наследования теперь действуют: разъяснения

21:42, 1 февраля 2024
Что изменилось в порядке наследования.
Какие изменения в порядке наследования теперь действуют: разъяснения
Изображение: freepik.com
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В Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции рассказали об действующих отныне изменениях в порядке наследования.

Так, 30 січня 2024 року набув чинності Закон України від 08.11.2023 № 3450-IX «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо вдосконалення порядку відкриття та оформлення спадщини».

Статтю 1221 Цивільного кодексу України викладено в новій редакції, відповідно до якої місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини є місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна – місцезнаходження основної частини рухомого майна. Якщо спадкодавець мав останнє місце проживання на території іноземної держави, місце відкриття спадщини визначається відповідно до Закону України «Про міжнародне приватне право».

Також внесено зміни до Прикінцевих та перехідних положень Цивільного кодексу України, зокрема, пунктом 19 встановлено, що у період дії воєнного стану в Україні перебіг позовної давності зупиняється на строк дії такого стану.

Пунктом 20 визначено, що у період дії воєнного стану в Україні та протягом двох років з дня його припинення або скасування у випадку, якщо смерть фізичної особи зареєстрована пізніше ніж через один місяць з дня смерті такої особи або дня, з якого її оголошено померлою, строки, встановлені визначеними статтями Цивільного кодексу України, обчислюються з дня державної реєстрації смерті особи.

Згідно з пунктом 21, якщо місцем відкриття спадщини є тимчасово окупована територія або територія, на якій ведуться активні бойові дії, заяви в межах спадкової справи подаються нотаріусу незалежно від місця відкриття спадщини. Також визначено, що у разі заведення спадкової справи не за місцем відкриття спадщини, вчинення нотаріальних та інших дій нотаріусом щодо спадщини та спільного майна подружжя (колишнього подружжя) в межах спадкової справи здійснюється за місцем подання першої заяви.

Крім того, набув чинності Закон України від 08.11.2023 №3449-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку відкриття та оформлення спадщини».

Вищезазначені зміни сприяють захисту прав спадкоємців і врегулюванню особливостей спадкування у зв’язку з військовою агресією російської федерації.

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