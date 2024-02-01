На Закарпатье клирик УПЦ МП воспользовался схемой, чтобы нелегально выехать за границу, — СБУ

Схему организовали два совладельца местной автотранспортной компании и их сообщник – житель Хустского района.

На Закарпатье клирик местной епархии УПЦ (МП) воспользовался схемой, чтобы нелегально выехать за границу. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

«Разоблачены три дельца, которые отправляли потенциальных призывников в страны ЕС как водители международных пассажирских рейсов.

По оперативной информации, среди их клиентов был клирик местной епархии УПЦ (МП), воспользовавшийся схемой, чтобы нелегально уехать за границу. Пока он в Украине, по этому факту продолжается расследование», — говорится в сообщении.

Отмечается, что схему организовали два совладельца местной автотранспортной компании и их сообщник – житель Хустского района.

«Используя е-подпись предприятия, фигуранты вносили персональные данные клиентов в информационную систему «Шлях». После этого уклонявшихся «подсаживали» на рейс другими водителями и таким образом они пересекали границу», - добавили в СБУ.

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