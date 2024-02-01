Требовал у военнослужащего $5 000 за признание его непригодным к службе: разоблачили врача ВВК

Правоохранители сообщили о подозрении врачу военно-врачебной комиссии одного из Военно-медицинских клинических центров Минобороны в получении неправомерной выгоды, передает пресс-служба ОГП.
Отмечается, что в январе 2024 подозреваемый требовал 5 000 долларов США у военнослужащего за признание его военно-врачебной комиссией непригодным к службе с исключением из военного учета.
Правоохранители задержали врача в порядке ст. 208 УПК Украины.
В настоящее время стороной обвинения в суд подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.
Фото: gp.gov.ua
Ранее сообщалось, что на Львовщине врачи за взятки делали уклонистов «инвалидами».
Также на Днепропетровщине дельцы пообещали уклонисту фиктивное отцовство над тремя детьми для выезда за границу.
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