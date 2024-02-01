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  1. В Україні

Вимагав у військовослужбовця $5 000 за визнання його непридатним до служби: викрили лікаря ВЛК

23:21, 1 лютого 2024
У січні лікар військово-лікарської комісії погорів на хабарі.
Вимагав у військовослужбовця $5 000 за визнання його непридатним до служби: викрили лікаря ВЛК
Фото: gp.gov.ua
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Правоохоронці повідомили про підозру лікарю військово-лікарської комісії одного із Військово-медичних клінічних центрів Міноборони в одержанні неправомірної вигоди, передає пресслужба ОГП.

Зазначається, що у січні 2024 року підозрюваний вимагав 5 000 доларів США у військовослужбовця за визнання його військово-лікарською комісією непридатним до служби з виключенням з військового обліку.

Правоохоронці затримали лікаря в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі стороною обвинувачення до суду подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Фото: gp.gov.ua

Раніше ми писали, що на Львівщині лікарі за хабарі робили ухилянтів «інвалідами».

Також на Дніпропетровщині ділки пообіцяли ухилянту фіктивне батьківство над трьома дітьми для виїзду за кордон.

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