На Закарпатті клірик УПЦ МП скористався схемою, щоб нелегально виїхати за кордон, — СБУ

Схему організували двоє співвласників місцевої автотранспортної компанії та їхній спільник – мешканець Хустського району.

На Закарпатті клірик місцевої єпархії УПЦ (МП) скористався схемою, щоб нелегально виїхати за кордон. Про це повідомляє Служба безпеки України.

«Викрито трьох ділків, які відправляли потенційних призовників до країн ЄС як водіїв міжнародних пасажирських рейсів.

За оперативною інформацією, серед їхніх клієнтів був клірик місцевої єпархії УПЦ (МП), який скористався схемою, щоб нелегально виїхати за кордон. Наразі він в Україні, за цим фактом триває розслідування», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що схему організували двоє співвласників місцевої автотранспортної компанії та їхній спільник – мешканець Хустського району.

«Використовуючи е-підпис підприємства, фігуранти вносили персональні дані клієнтів до інформаційної системи «Шлях». Після цього ухилянтів «підсаджували» на рейс другими водіями і таким чином вони перетинали кордон», - додали в СБУ.

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