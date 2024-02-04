Канада може передати Україні тисячі надпотужних ракет CRV7

Країна має понад 80 тисяч цих ракет, але далеко не всі вони оснащені боєголовками.

Канада може передати Україні ракети класу "повітря-земля" CRV7, які раніше планувалося утилізувати. Про це повідомляє CBC.

Зазначається, що канадські збройні сили мають на озброєнні 83 303 ракети CRV7, які були розроблені у 1980-х роках і зняті з озброєння на початку 2000-х. Три роки тому уряд підписав контракт на їх утилізацію протягом кількох років.

За інформацією CBC, Міністерство національної оборони Канади визнало, що розглядає ці ракети як частину можливого майбутнього пакету військових поставок.

У той же час, один з представників Міністерства оборони вказав на те, що хоча у Канади є десятки тисяч таких ракет і їх двигунів, не всі вони оснащені боєголовками.

"Перш ніж відправити обладнання в Україну, ми тісно координуємо свої дії з Україною, щоб переконатися, що будь-яке пожертвування буде відповідати її військовим потребам, і вивчаємо операційну ефективність обладнання", - сказав представник міністра оборони Деніел Мінден.

Він, зокрема, зазначив, що проводяться випробування, щоб переконатися в тому, що ракети "ефективні в експлуатації і безпечні для транспортування в Україну".

Повідомляється, що до 8000 ракет все ще мають боєголовки в хорошому стані і можуть бути негайно передані в дар Україні, а решта можуть бути використані на запчастини.

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