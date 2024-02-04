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Канада может передать Украине тысячи сверхмощных ракет CRV7

16:37, 4 февраля 2024
У страны более 80 тысяч этих ракет, но далеко не все они оснащены боеголовками.
Канада может передать Украине тысячи сверхмощных ракет CRV7
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Канада может передать Украине ракеты класса "воздух-земля" CRV7, которые ранее планировалось утилизировать. Об этом сообщает CBC.

Отмечается, что канадские вооруженные силы имеют на вооружении 83 303 ракеты CRV7, разработанные в 1980-х годах и снятые с вооружения в начале 2000-х. Три года назад правительство подписало контракт на их утилизацию несколько лет.

Министерство национальной обороны Канады признало, что рассматривает эти ракеты как часть возможного будущего пакета военных поставок.

В то же время один из представителей Министерства обороны указал на то, что хотя у Канады есть десятки тысяч таких ракет и их двигателей, не все они оснащены боеголовками.

"Прежде чем отправить оборудование в Украину, мы тесно координируем свои действия с Украиной, чтобы убедиться, что любое пожертвование будет соответствовать ее военным потребностям, и изучаем операционную эффективность оборудования", - сказал представитель министра обороны Дэниел Минден.

Он, в частности, отметил, что проводятся испытания, чтобы убедиться, что ракеты "эффективны в эксплуатации и безопасны для транспортировки в Украину".

Сообщается, что до 8000 ракет все еще имеют боеголовки в хорошем состоянии и могут быть немедленно переданы в дар Украине, а остальные могут использоваться на запчасти.

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