Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Обновление Верховного Суда, право на прослушивание, реформа Налоговой службы, – какие приоритеты определили Послы G7 на 2024 год

Послы отмечают проверку добропорядочности судей, реформу БЭБ, Налоговой и таможенной служб, а также предоставление другим уполномоченным учреждениям возможности проводить прослушивание отдельно от СБУ.

Судам дадут 15 дней на рассмотрение дел об аресте счетов уклонистов, – какие изменения в КАСУ предусматривает законопроект о мобилизации

Кабмин предложил, чтобы у судов было 15 дней на рассмотрение дел по заявлениям ТЦК о наложении ареста на средства и другие ценности уклониста или ограничении в управлении авто, а решения судов будут подлежать немедленному исполнению.

Кабмин готовит законопроект о противодействии злоупотреблению адвокатами процессуальными правами, — министр юстиции

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что Правительство работает над законопроектом, по которому будут введены меры против затягивания дел на этапе судебного разбирательства со стороны защиты.

Указание номера телефона в жалобе еще не означает согласие лица на получение SMS-повесток от суда, — позиция Верховного Суда

Текст судебной повестки может быть направлен судом участнику sms-сообщением только после подачи им в суд соответствующего заявления о намерении получения электронной повестки в форме sms сообщения.

Галина Третьякова взыскала с Верховной Рады 33,3 тыс. грн расходов на адвоката, — БП ВС удовлетворила заявление

Кроме того, что Галина Третьякова выиграла спор с Верховной Радой о лишении ее права участвовать в пяти пленарных заседаниях, она также взыскала с парламента расходы на правовую помощь.

  1. Общество
  2. / В мире

Google выпустила собственный генератор изображений ImageFX на основе искусственного интеллекта

16:18, 4 февраля 2024
В ImageFX можно будет экспериментировать с разными стилями изображений.
Google выпустила собственный генератор изображений ImageFX на основе искусственного интеллекта
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Google выпустила новый генератор изображений ImageFX на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает Google.

Новый инструмент ImageFX запустили на основе модели генеративного искусственного интеллекта Imagen 2, создающего и редактируемого изображения. ШИ-модель разработала команда специалистов DeepMind Google.

ImageFX будет иметь пользовательский интерфейс на основе текстовых подсказок для создания и редактирования изображений. Это не будет отличаться от таких инструментов, как DALL-E 3 от OpenAI, Midjourney, Imagine with Meta AI от Meta и Microsoft Designer.

Впрочем, в отличие от других, в ImageFX можно будет экспериментировать с разными стилями изображений. Например, инструмент может преобразовывать фотографию в нарисованный от руки портрет.

Google утверждает, что продолжает работать над тем, чтобы ImageFX не выдавал насильственного, оскорбительного или сексуально откровенного содержания. ImageFX также будет фильтровать запросы с именами общественных деятелей.

Также Google обозначает специальным водяным знаком изображения, созданные искусственным интеллектом. Такие маркеры будут формировать ШИ-инструмент SynthID, они невидимы для человеческого глаза, но их считывает искусственный интеллект. Эти водяные знаки также устойчивы к кадрированию, редактированию цвета, снимку экрана и т.д. Они необходимы для того, чтобы люди не выдавали работу искусственного интеллекта за свою.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Лиска
    Ігор Лиска
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Валентина Новик
    Валентина Новик
    суддя Святошинського районного суду міста Києва