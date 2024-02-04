Google выпустила собственный генератор изображений ImageFX на основе искусственного интеллекта

В ImageFX можно будет экспериментировать с разными стилями изображений.

Компания Google выпустила новый генератор изображений ImageFX на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает Google.

Новый инструмент ImageFX запустили на основе модели генеративного искусственного интеллекта Imagen 2, создающего и редактируемого изображения. ШИ-модель разработала команда специалистов DeepMind Google.

ImageFX будет иметь пользовательский интерфейс на основе текстовых подсказок для создания и редактирования изображений. Это не будет отличаться от таких инструментов, как DALL-E 3 от OpenAI, Midjourney, Imagine with Meta AI от Meta и Microsoft Designer.

Впрочем, в отличие от других, в ImageFX можно будет экспериментировать с разными стилями изображений. Например, инструмент может преобразовывать фотографию в нарисованный от руки портрет.

Google утверждает, что продолжает работать над тем, чтобы ImageFX не выдавал насильственного, оскорбительного или сексуально откровенного содержания. ImageFX также будет фильтровать запросы с именами общественных деятелей.

Также Google обозначает специальным водяным знаком изображения, созданные искусственным интеллектом. Такие маркеры будут формировать ШИ-инструмент SynthID, они невидимы для человеческого глаза, но их считывает искусственный интеллект. Эти водяные знаки также устойчивы к кадрированию, редактированию цвета, снимку экрана и т.д. Они необходимы для того, чтобы люди не выдавали работу искусственного интеллекта за свою.

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