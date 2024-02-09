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  1. В Україні

Від 10 до 12 тисяч гривень за водійське посвідчення чи закордонний паспорт: викрита підпільна типографія

22:19, 9 лютого 2024
Поліцейські ліквідували організовану злочинну групу, яка підробляла документи.
Від 10 до 12 тисяч гривень за водійське посвідчення чи закордонний паспорт: викрита підпільна типографія
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Поліція викрила організовану злочинну групу, яка у підпільній типографії спільники виготовляли фальшиві водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, а також закордонні паспорти Франції, Іспанії, Румунії, та Грузії. За один документ зловмисники вимагали від 10 до 12 тисяч гривень, що приносило їм непристойний дохід у розмірі майже мільйона гривень щомісяця. Про це повідомила Національна поліція України.

35-річний мешканець Київської області був організатором цієї злочинної схеми. Він привернув до злочинної діяльності шістьох спільників з Київської, Вінницької, Волинської та Хмельницької областей, розподіливши серед них ролі щодо розміщення оголошень, приймання замовлень через Інтернет, виготовлення та доставки документів. Отримані кошти зловмисники виводили через банківські картки, зареєстровані на фіктивних осіб.

Слідчі Нацполіції провели 35 обшуків у різних областях України. Під час обшуків вилучено підроблені паспорти різних країн, військові квитки, водійські посвідчення та інші документи, а також обладнання для їхнього виготовлення.

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