От 10 до 12 тысяч гривен за водительское удостоверение или загранпаспорт: разоблачена подпольная типография

Полицейские ликвидировали организованную преступную группу, которая подделывала документы.

Полиция разоблачила организованную преступную группу, которая в подпольной типографии сообщники изготавливали фальшивые водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств, а также загранпаспорта Франции, Испании, Румынии и Грузии. За один документ злоумышленники требовали от 10 до 12 тысяч гривен, что приносило им неприличный доход в размере почти миллиона гривен ежемесячно. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

35-летний житель Киевской области был организатором этой преступной схемы. Он привлек к преступной деятельности шестерых сообщников из Киевской, Винницкой, Волынской и Хмельницкой областей, распределив среди них роли по размещению объявлений, приему заказов через Интернет, изготовлению и доставке документов. Полученные средства злоумышленники выводили через банковские карты, зарегистрированные на фиктивных лиц.

Следователи Нацполиции провели 35 обысков в разных областях Украины. Во время обысков изъяты поддельные паспорта разных стран, военные билеты, водительские удостоверения и другие документы, а также оборудование для их изготовления.

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