Україна запустить міжнародний маршрут до Праги

Новий поїзд Чоп – Прага почне курсувати вже навесні 2024 року.

Джерело фото: EuroWolf

АТ "Укрзалізниця" планує розширити свої міжнародні залізничні маршрути за допомогою контракту з чеським оператором залізничного транспорту, RegioJet. Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна". За його словами, заплановані рейси з маршрутом Чоп-Прага почнуть курсувати вже з березня цього року.

Раніше RegioJet повідомив про завершення підготовки до запуску маршруту Чоп-Кошице-Прага. При цьому, плани на запуск другого поїзда із Праги в Україну за маршрутом Прага-Кошице-Чоп були затримані в очікуванні рішення "Укрзалізниці".

Згідно з уточненням голови "Укрзалізниці", розмір вагонів для рейсу Чоп-Прага становитиме 140 місць, включаючи 80 місць у спальних вагонах та 60 місць у вагонах з місцями для сидіння. Ціна квитка буде приблизно 25 євро, що включатиме безкоштовні послуги, такі як вода, кава та доступ до Wi-Fi. Час подорожі складатиме 13 годин і 30 хвилин, включаючи паспортний контроль на словацькому кордоні.

RegioJet також заплатить "Укрзалізниці" за доступ до інфраструктури, але буде отримувати доходи від перевезень.

Чеська залізнична компанія RegioJet почне виконувати рейси за маршрутом Чоп – Прага з березня 2024 року.

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