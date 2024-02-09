Украина запустит международный маршрут в Прагу

Новый поезд Чоп - Прага начнет курсировать уже весной 2024 года.

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АО "Укрзализныця" планирует расширить свои международные железнодорожные маршруты с помощью контракта с чешским оператором железнодорожного транспорта, RegioJet. Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко в интервью "Интерфакс-Украина". По его словам, запланированные рейсы с маршрутом Чоп-Прага начнут курсировать уже с марта этого года.

Ранее RegioJet сообщил о завершении подготовки к запуску маршрута Чоп-Кошице-Прага. При этом, планы на запуск второго поезда из Праги в Украину по маршруту Прага-Кошице-Чоп были задержаны в ожидании решения "Укрзализныци".

Согласно уточнению главы "Укрзализныци", размер вагонов для рейса Чоп-Прага составит 140 мест, включая 80 мест в спальных вагонах и 60 мест в вагонах с местами для сидения. Цена билета будет примерно 25 евро, что будет включать бесплатные услуги, такие как вода, кофе и доступ к Wi-Fi. Время путешествия составит 13 часов и 30 минут, включая паспортный контроль на словацкой границе.

RegioJet также заплатит "Укрзализныце" за доступ к инфраструктуре, но будет получать доходы от перевозок.

Чешская железнодорожная компания RegioJet начнет выполнять рейсы по маршруту Чоп - Прага с марта 2024 года.

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