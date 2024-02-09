На Одещині мобілізували хворого на епілепсію, який помер у перший день: омбудсмен повідомив про розслідування

Дмитро Лубінець тримає хід слідства на власному контролі та вимагає розслідувати непроведення належного медичного огляду.

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У серпні минулого року в Одеській області мобілізували чоловіка з епілепсією, який помер в перший день служби. Деталі розслідування повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що надіслав запит до спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, яка взяла на контроль цю справу. Там також проведуть досудове розслідування кримінальних проваджень за фактом смерті чоловіка.

Розслідувати мають непроведення належного медичного огляду військовозобов’язаного, а також невжиття службовими особами в/ч своєчасних та необхідних заходів медичної допомоги.

Також омбудсмен звернувся до органів військового командування щодо посилення контролю та неухильного дотримання вимог законодавства під час проведення мобілізаційних заходів, військового обліку громадян та проходження ними ВЛК у ТЦК та СП.

"Окрім того, задля недопущення в подальшому вчинення таких правопорушень, звернувся до органів військового командування щодо посилення контролю та неухильного дотримання вимог законодавства під час проведення мобілізаційних заходів, військового обліку громадян та проходження ними ВЛК у ТЦК та СП.



На даний час хід досудових розслідувань перебуває на моєму постійному контролі", — повідомив Лубінець.

Зазначимо, що цей випадок стався в Одеській області у серпні 2023 року. Військкомат мобілізував чоловіка, який мав проблеми зі здоров'ям. Він начебто пройшов медкомісію за дві години й одразу опинився у військовій частині.

Вночі йому стало погано. Потім у нього стався епілептичний напад і він знепритомнів. Згодом у чоловіка стався ще один напад і він помер.

Тоді інцидент кваліфікували за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) та ч.4 ст.425 (недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки) ККУ.

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