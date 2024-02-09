В Одесской области мобилизовали больного с эпилепсией, который умер в первый день: Омбудсмен сообщил о расследовании

Дмитрий Лубинец держит ход следствия на собственном контроле и требует расследовать непроведение надлежащего медицинского осмотра.

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В августе прошлого года в Одесской области мобилизовали мужчину с эпилепсией, скончавшегося в первый день службы. Детали расследования сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что направил запрос в специализированную прокуратуру в сфере обороны, которая взяла на контроль это дело. Там также проведут досудебное расследование уголовных производств по факту смерти мужчины.

Расследовать должны непроведение надлежащего медицинского осмотра военнообязанного, а также непринятие должностными лицами в/ч своевременных и необходимых мер медицинской помощи.

Также Омбудсмен обратился в органы военного командования по усилению контроля и неукоснительному соблюдению требований законодательства во время проведения мобилизационных мероприятий, военного учета граждан и прохождения ими ВЛК в ТЦК и СП.

Кроме того, для недопущения в дальнейшем совершения таких правонарушений, обратился в органы военного командования по усилению контроля и неукоснительного соблюдения требований законодательства во время проведения мобилизационных мероприятий, военного учета граждан и прохождения ими ВЛК в ТЦК и СП.

В настоящее время ход досудебных расследований находится на моем постоянном контроле", - сообщил Лубинец.

Отметим, что это произошло в Одесской области в августе 2023 года. Военкомат мобилизовал мужчину, который имел проблемы со здоровьем. Он прошел медкомиссию через два часа и сразу оказался в воинской части.

Ночью ему стало плохо. Затем у него случился эпилептический приступ и он потерял сознание. Впоследствии у мужчины произошло еще одно нападение и он умер.

Тогда инцидент квалифицировали по ч.1 ст.115 (преднамеренное убийство) и ч.4 ст.425 (небрежное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия) УКУ.

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