На Кіровоградщині викрили російського інформатора, який стежив за ешелонами ЗСУ

Чоловік передав представникам рф понад 30 повідомлень про наземне та залізничне переміщення ЗСУ.

У Кіровоградській області правоохоронці повідомили про підозру мешканцю м. Олександрія у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення ЗСУ.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, підозрюваний, маючи проросійські погляди, на початку 2023 року почав свідомо співпрацювати з представниками держави-агресора. Чоловік контактував з ними через месенджер Telegram упродовж року.

«Він систематично інформував ворога про переміщення та рух українських військовослужбовців через своє місто. Особисто їздив територією населеного пункту і прилеглими селами та фіксував, де саме перебувають та якими шляхами рухаються військові підрозділи», - сказано у повідомленні.

Слідчім вдалося встановити, що за цей час підозрюваний передав представникам рф понад 30 повідомлень про наземне та залізничне переміщення ЗСУ.

Ворога, зокрема, цікавило усе, що стосувалося питань переміщення залізничним сполученням військової техніки та живої сили: час, кількість рухомого складу, найменування техніки, кількість особового складу та навіть номери військових ешелонів.

За наполяганням прокурора підозрюваному обрано безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.