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Власник автомобіля повинен нести ризик обрання контрагента, який може своєю недобросовісною поведінкою позбавити його права на витребування своєї речі

У такому разі власник може захистити своє право шляхом звернення з позовом про відшкодування збитків до особи, якій він передав річ у користування і володіння, оскільки спірне майно вибуло з його власності з його волі, а тому правовий механізм, передбачений статтею 388 ЦК України, застосуванню до спірних правовідносин не підлягає.

Чи може юридична особа звертатися до суду із заявою про встановлення факту недостовірності інформації та її спростування, – позиція ОП КЦС ВС

Відсутність відомостей про особу, яка поширила недостовірну інформацію, саме і є підставою для розгляду заяви про встановлення факту недостовірності інформації в порядку окремого провадження за правилами, визначеними розділом IV ЦПК.

Голова ККС ВС Олександр Марчук про справедливість як вимір суттєвості порушень, тенденції судової практики та виклики перед кримінальною юстицією, ексклюзивне інтервʼю

«Система кримінальної юстиції на другому році війни безперервно функціонує, готова приймати виклики та достойно долати перешкоди об’єднаними зусиллями судової спільноти, органів системи правосуддя і міжнародних партнерів України», – голова Касаційного кримінального суду ВС Олександр Марчук.

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У касаційній скарзі засуджений стверджує, що 12-місячний строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчився 5 червня 2019 року, а тому всі слідчі дії, вчинені після цієї дати, в тому числі, повідомлення про підозру, є недійсними, а встановлені внаслідок них докази – недопустимими.

  1. В Україні

На Кіровоградщині викрили російського інформатора, який стежив за ешелонами ЗСУ

10:56, 12 лютого 2024
Чоловік передав представникам рф понад 30 повідомлень про наземне та залізничне переміщення ЗСУ.
На Кіровоградщині викрили російського інформатора, який стежив за ешелонами ЗСУ
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У Кіровоградській області правоохоронці повідомили про підозру мешканцю м. Олександрія у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення ЗСУ.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, підозрюваний, маючи проросійські погляди, на початку 2023 року почав свідомо співпрацювати з представниками держави-агресора. Чоловік контактував з ними через месенджер Telegram упродовж року.

«Він систематично інформував ворога про переміщення та рух українських військовослужбовців через своє місто. Особисто їздив територією населеного пункту і прилеглими селами та фіксував, де саме перебувають та якими шляхами рухаються військові підрозділи», - сказано у повідомленні.

Слідчім вдалося встановити, що за цей час підозрюваний передав представникам рф понад 30 повідомлень про наземне та залізничне переміщення ЗСУ.

Ворога, зокрема, цікавило усе, що стосувалося питань переміщення залізничним сполученням військової техніки та живої сили: час, кількість рухомого складу, найменування техніки, кількість особового складу та навіть номери військових ешелонів.

За наполяганням прокурора підозрюваному обрано безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.

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