В Кировоградской области разоблачили российского информатора, который следил за эшелонами ВСУ

Мужчина передал представителям рф более 30 сообщений о наземном и железнодорожном перемещении ВСУ.

В Кировоградской области правоохранители сообщили о подозрении жителя Александрии в несанкционированном распространении информации о размещении ВСУ.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, подозреваемый, имея пророссийские взгляды, в начале 2023 начал сознательно сотрудничать с представителями государства-агрессора. Мужчина контактировал с ними через мессенджер Telegram в течение года.

«Он систематически информировал врага о перемещении и движении украинских военнослужащих через свой город. Лично ездил по территории населенного пункта и прилегающими селами и фиксировал, где именно находятся и по каким путям движутся военные подразделения», - говорится в сообщении.

Следователям удалось установить, что за это время подозреваемый передал представителям рф более 30 сообщений о наземном и железнодорожном перемещении ВСУ.

Врага, в частности, интересовало все, что касалось перемещения железнодорожным сообщением военной техники и живой силы: время, количество подвижного состава, наименование техники, количество личного состава и даже номера военных эшелонов.

По настоянию прокурора подозреваемому избрана безальтернативная мера пресечения – содержание под стражей.

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