Декларація про майновий стан і доходи подається за новою формою: нагадування ДПС

З 01.01.2024 діє нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи та інструкція щодо її заповнення.

З 1 січня 2024 року діє нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи та інструкція щодо її заповнення. Про це повідомляє Державна податкова служба.

Так, у новій формі податкової декларації передбачено виокремлення податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб при визначенні мінімального податкового зобов’язання фізичними особами – підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь.

Сплата податку при визначенні МПЗ фізичними особами – підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) здійснюється за кодом бюджетної класифікації «11010500 – податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування».

Крім того, значних змін набув порядок розрахунку суми податку, що підлягає поверненню з бюджету у зв’язку із використанням права на податкову знижку за витратами, понесеними відповідно до п. 166.3 ст. 166 розділу IV Податкового кодексу України, крім витрат зазначених у п.п. 166.3.10 п. 166.3.10 ст. 166 розділу IV Кодексу (додаток Ф3 до декларації).

Оновлені редакції нової форми податкової декларації про майновий стан і доходи та інструкції щодо її заповнення затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 серпня 2023 року № 467 «Про затвердження Змін до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2023 року за № 1817/40873.

З нормативно-правовою базою та прикладами заповнення податкових декларацій можна ознайомитися за посиланням.

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