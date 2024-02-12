Декларация об имущественном положении и доходах подается по новой форме: напоминание ГНС

С 01.01.2024 действует новая форма налоговой декларации об имущественном положении и доходах и инструкции по ее заполнению.

С 1 января 2024 года действует новая форма налоговой декларации об имущественном положении и доходах и инструкции по ее заполнению. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Так, в новой форме налоговой декларации предусмотрено выделение налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц при определении минимального налогового обязательства физическими лицами – предпринимателями (кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения) – собственниками, арендаторами, пользователями на других условиях ( в том числе на условиях эмфитевзиса) земельных участков, отнесенных к сельскохозяйственным угодьям.

Уплата налога при определении МНС физическими лицами – предпринимателями (кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения) производится по коду бюджетной классификации «11010500 – налог на доходы физических лиц, уплачиваемый физическими лицами по результатам годового декларирования».

Кроме того, значительные изменения приобрели порядок расчета суммы налога, подлежащего возврату из бюджета в связи с использованием права на налоговую скидку по расходам, понесенным в соответствии с п. 166.3 ст. 166 раздела IV Налогового кодекса Украины, кроме расходов, указанных в п.п. 166.3.10 п. 166.3.10 ст. 166 раздела IV Кодекса (приложение Ф3 к декларации).

Обновленные редакции новой формы налоговой декларации об имущественном положении и доходах и инструкциях по ее заполнению утверждены приказом Министерства финансов Украины от 28 августа 2023 г. № 467 «Об утверждении Изменений в форму налоговой декларации об имущественном положении и доходах и Инструкции по заполнению налоговой декларации и доходы», зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 18 октября 2023 г. под № 1817/40873.

С нормативно правовой базой и примерами заполнения налоговых деклараций можно ознакомиться по ссылке.

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