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Нацгвардія зможе застосовувати кайданки, гумові та пластикові кийки, електрошокери та інші засоби, - Верховна Рада розгляне законопроект

Парламентський Комітет рекомендував до схвалення законопроект, за яким військовослужбовців Національної гвардії наділять правом застосовувати засоби примусової зупинки автомобіля, водій якого не виконав законні вимоги військовослужбовця або намагається уникнути проходження контролю на КПП.

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  1. В Україні

У Раді обговорюють питання регулювання Telegram, — голова Нацради

21:01, 14 лютого 2024
Депутати висловлюють думки про те, що потрібно вживати серйозних заходів.
У Раді обговорюють питання регулювання Telegram, — голова Нацради
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У Верховній Раді вже обговорюється питання регулювання месенджера Telegram. Про це розповіла голова Нацради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим’юк.

«Минулого тижня я чула від певних депутатів думки про те, що нам потрібно вживати серйозних заходів», — зазначила вона.

Герасим’юк зазначила, що ці заходи потрібно добре продумувати.

«Але те, що з цим треба давати раду – це факт», — наголосила голова Нацради.

Раніше у розвідці заявили, що месенджер Telegram містить низку загроз для безпеки України, і потрібно шукати варіанти розв'язання цієї проблеми. 

Додамо,  Олексій Данілов висловився про можливу заборону месенджера Telegram.

 

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