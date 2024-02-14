У Раді обговорюють питання регулювання Telegram, — голова Нацради

Депутати висловлюють думки про те, що потрібно вживати серйозних заходів.

У Верховній Раді вже обговорюється питання регулювання месенджера Telegram. Про це розповіла голова Нацради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим’юк.

«Минулого тижня я чула від певних депутатів думки про те, що нам потрібно вживати серйозних заходів», — зазначила вона.

Герасим’юк зазначила, що ці заходи потрібно добре продумувати.

«Але те, що з цим треба давати раду – це факт», — наголосила голова Нацради.

Раніше у розвідці заявили, що месенджер Telegram містить низку загроз для безпеки України, і потрібно шукати варіанти розв'язання цієї проблеми.

Додамо, Олексій Данілов висловився про можливу заборону месенджера Telegram.

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